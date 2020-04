Herausforderung für Bestatter: Sterben in Zeiten des Coronavirus

Jeder Kontakt mit einer möglicherweise infektiösen Leiche darf nur mit Schutzausrüstung erfolgen. Das stellt die Bestatter besonders bei Sterbefällen in den eigenen vier Wänden vor große Herausforderungen. Alleine in Niederösterreich sind in den vergangenen Tagen mehr als 20 positiv getestete Personen oder Verdachtsfälle zu Hause gestorben. „Man betritt in Schutzkleidung eine Wohnung, in dem sich Menschen in Quarantäne befinden und gerade einen Angehörigen verloren haben. Das alles erfordert sehr viel Feingefühl“, erklärt Wernhart.

Die Richtlinien wegen des Virus besagen, dass Leichen nicht mehr, wie sonst für die Aufbahrung üblich, umgekleidet werden dürfen. Auch die Thanatopraxie, wie die optische Wiederherstellung von Unfallopfern oder andere ästhetische Eingriffe am Toten genannt werden, ist untersagt. „Eine Leichenwaschung oder Einbalsamierung kommt auch nicht mehr in Frage“, sagt der Bestatter.