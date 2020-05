Hells Angels und United Tribuns auf "Friedensfahrt"

Ein ungewöhnliches Straßenbild gab es am Sonntag Vormittag im Kärntner Nobelort Velden. Unter die reichen und schönen Badegäste mischten sich auch etwa 20 bis 30 tätowierte Motorradfahrer der gefürchteten Hells Angels und der Türsteher-Gruppierung United Tribuns. Letztere machte zuletzt in Deutschland und der Schweiz mehrfach Schlagzeilen - etwa wegen blutiger Auseinandersetzungen mit Kurdengruppierungen und einem Erpressungsprozess in Baden-Württemberg. Per Motorräder ritten Engel und Tribunen ein und frühstückten gemeinsam in einem Cafe im Ortszetrum des Nobelortes. Laut einem Lokalgast, der den KURIER über das Treffen informierte, lief alles friedlich ab. Die Polizei fuhr mehrfach mit Funkstreifen vorbei, um die Rocker im Auge zu behalten, Zwischenfälle gab es keine.