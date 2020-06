Balkan-Rocker auf Expansionskurs

Der bayerische Verfassungsschutz sieht in seinem Halbjahresbericht die United Tribuns bereits als die drittgrößte Gefahr nach Salafisten und Neonazis. Die Bild titelte: Die gefährlichsten Rocker Europas. Vor rund einer Woche gab es eine Großrazzia in vier Ländern (darunter Österreich) wegen Verdachts des Menschenhandels. Mittendrin: Mehrere angebliche Mitglieder der Tribuns. Die Polizei vermutet organisierte Kriminalität innerhalb derartiger Rockergruppen.

Seit einigen Monaten ist die "Bruderschaft", wie sie sich selbst bezeichnet, in Österreich höchst umtriebig. In sieben Städten sind sie laut KURIER-Informationen schon aktiv: In Wien, Bregenz und Innsbruck haben sie bereits "Chapter" gegründet, in Linz, Graz, Innsbruck, Salzburg und Villach sind sie offenbar gerade im Aufbau. Die Tribuns sollen an Rotlicht-Lokalen – vor allem im Hintergrund – beteiligt sein, heißt es aus deutschen und österreichischen Polizeikreisen. Genannt werden dabei etwa Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark. Polizisten sprechen von zunehmenden Versuchen der Gruppe ins heimische Rotlicht vorzustoßen. Die Balkan-Rocker rekrutieren ihre Mitglieder aus Kämpfern etwa der Mixed-Martials-Arts-Szene, Türstehern und Soldaten/Personenschützern. Einige haben ganz normale Brotberufe. Viele fahren Luxusfahrzeuge und teure Motorräder. Auf die Frage, woher das Geld dafür stamme, heißt es mit einem Lächeln: "Von Freunden."