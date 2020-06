Frieden in der Rockerszene akut bedroht

Manches deutet darauf hin, dass Zustände wie in Deutschland drohen. Im Sicherheitsbericht des Innenministeriums wird gewarnt; der bayrische Verfassungsschutz stuft die Rocker als drittgrößte Gefahr nach Islamisten und Neonazis ein. Die Tribuns haben starken Zulauf: Zuletzt wurde eine Filiale in Dänemark gegründet, eine in der Türkei soll angeblich folgen. In Österreich sind sie in allen Landeshauptstädten aktiv.