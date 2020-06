Land der Rocker zukunftsreich

Symptomatisch für den Richtungsstreit ist die seit Monaten (auch mit Waffen) geführte Auseinandersetzung innerhalb der deutschen Hells Angels, die – gemeinsam mit den skandinavischen Chartern – die Führungsrolle in Europa inne haben. Walter B. alias „Schnitzel-Walter“ steht für die alte Garde. Der nach einer Haftstrafe von Deutschland in die Türkei abgeschobene Necati „Neco“ A. für die jungen Wilden. Er soll etwa einen Mord an einem gegen ihn ermittelnden Staatsanwalt in Auftrag gegeben haben. Laut Bild soll sich Letzterer nun in dem Machtkampf durchgesetzt haben und de facto die europaweite Chefrolle des in Mallorca inhaftierten Frank Hanebuth übernommen haben. Es gab zuvor aber auch Berichte, dass A. von den Hells Angels hinausgeworfen wurde.

Für Österreich hat dies insofern Bedeutung, dass A. als Vater der Aussöhnung zwischen den einst verfeindeten Hells Angels und United Tribuns gilt – also den beiden vermutlich in der Zukunft wichtigsten Gruppierungen in der Alpenrepublik.