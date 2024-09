"Hells Angels" in Wien angeklagt: "Du zahlst oder wir kommen wieder"

Drei mutmaßliche Mitglieder der Rockerbande Hells Angels , die sich ab kommendem Mittwoch vor Gericht verantworten müssen, sollen laut Anklage in ihrer Umgebung Angst und Schrecken verbreitet haben.

Am 17. September 2023 wurde das Lokal - unter neuem Namen - gleich nach der Wiedereröffnung nach der Sommerpause erneut von mutmaßlich Kriminellen heimgesucht. Laut Anklage wurden Lokalbesitzer und Lokalbetreiber von Mitgliedern der Hells Angels aus Österreich und einer Gruppierung aus Deutschland aufgesucht, weil sie dort keine Drogen verkaufen wollte n.

Der Hauptschauplatz ist ein Tanzlokal in Oberösterreich , das offenbar schon in der Vergangenheit Opfer von Schutzgelderpressung gewesen sein dürfte. Zumindest gab es 2014 bereits einmal einen Brandanschlag mit einem Molotowcocktail. Damals konnten die Täter nie ausgeforscht werden.

Laut Staatsanwaltschaft soll den drei Männern eine ganze Reihe an Vorwürfen - ein Deutscher im Alter von 38 Jahren und zwei Oberösterreicher im Alter von 31 bzw. 50 Jahren - zur Last gelegt werden: von nationalsozialistischer Wiederbetätigung, schwerer Erpressung, Körperverletzung, Drogendelikten, Verleumdung, Nötigung bis hin zur gefährlichen Drohung.

Sie gingen laut Anklage auf den Geschäftsführer los, der mit einem Faustschlag zu Boden gebracht wurde. Dem offenbar b ewusstlosen Mann wurde laut Zeugen auch noch gegen den Körper getreten . Dann richteten die Schläger den Mann auf und schmissen ihn rücklings auf das DJ-Pult. Er erlitt Verletzungen an beiden Augen, Hämatome und Kratzer am Oberkörper, konnte laut Anklage eine Woche kaum aufstehen. Auch der DJ wurde attackiert, er wurde zu Boden gestoßen und auch dann noch auf ihn eingeschlagen. Ein Gast wurde ebenfalls niedergestoßen.

Die Opfer gaben nur zögerlich das Geschehen bei der Polizei zu Protokoll, zeigten sich verängstigt. Einige gingen aus Angst nicht einmal zum Arzt . Sie berichteten, dass zehn bis 20 Mitglieder der Rockerbande in ihren Kutten - Jacken oder Gilets mit Patches der Gruppierung - zum Lokal kamen und Einlass begehrten. Die Securitys wollten das noch verhindern, doch als die Hells Angels drohten, vor der Bar Radau zu machen, wurden sie vom Besitzer hineingelassen. Ein Fehler, wie sich nachher herausstellte.

Der 38-jährige Erstangeklagte wurde einen Monat später in Wien festgenommen, nachdem er im Alkohol- und Drogenrausch einer völlig fremden Frau, die vor einem Lokal saß, mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, sodass das Opfer eine Rissquetschwunde am Nasenrücken und am linken Auge erlitt.

Als Polizisten wegen des schreienden und aggressiven Mannes einschritten, wurde klar, dass der Mann wegen der Vorfälle in Oberösterreich bereits zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der Festnahme ging er auch auf die Beamten los, bedrohte sie mit den Worten, dass er sie "bluten lasse", und dann zeigte er im Arrest auch noch den Hitlergruß und schrie lauthals "Heil Hitler".