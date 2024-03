Schlag gegen Bandidos-Rocker: Warum sie unbedingt nach Österreich wollen

Bis heute ist deshalb keine Dependance der mexikanisch geprägten Gang in Österreich offiziell anerkannt. Versuche, hier Fuß zu fassen, gab es dennoch mehrfach. Denn das Ziel ist es, eine Verbindung zwischen den mächtigen Ablegern in Italien und den von Behörden mit Verboten belegten Clubs in der Schweiz und Deutschland zu schaffen. Dabei geht es auch um Schmuggelrouten für Kokain .

Bandidos in Salzburg, Kärnten, Tirol

Deshalb gab es immer wieder Anläufe, in Salzburg etwa wurde ein Clubhaus mit der typischen gelb-roten Farbe errichtet. Der Betreiber wurde später wegen Betrugs rund um ein großes Kampfsportevent verurteilt. Auch in Kärnten wollten italienische Bandidos mehrere Clubs unter ihrem Banner vereinen. Als Provokation gedacht, war die Eröffnung eines Ablegers gleich neben dem Hells-Angel-Haus im Tiroler Zirl. Doch all das verlief im Sand. Tatsächlich gibt es aber in Westösterreich einige Rocker mit Nähe zu den Bandidos.