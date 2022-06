Helge Payer ist neuer Ehrenbeauftragter der UNICEF Österreich

Helge Payer ist nun offizieller UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter. Sowohl im Rahmen seiner Torwartschule als auch als Vorbild vieler Fußballbegeisterter setzt sich der Vater einer Tochter unentgeltlich für die Kinderrechte und gleiche Chancen für alle Mädchen und Buben ein.

Payer unterstützte bereits mehrfach die Arbeit von UNICEF Österreich im Einsatz für die Kinderrechte, so z.B. beim Jubiläum „30 Jahre Kinderrechte“, im Rahmen der 75 Jahre UNICEF Jubiläumskampagne bzw. auch beim UNICEF Kinderwunschbaum am Wiener Rathausplatz.

"Einfach Kind sein dürfen"

Er selbst erklärt, warum es ihm so wichtig ist, dass alle Kinder gleiche Chancen haben. „Es ist wichtig, sich für Kinder und ihre Zukunft zu engagieren. Ich sehe es als unsere Aufgabe, darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass die Mädchen und Buben alles haben, was sie brauchen, um ihr Potenzial optimal entfalten zu können und einfach Kind sein zu dürfen. Mir hat die Arbeit mit Kindern immer schon Freude bereitet, deshalb gibt es auch seit über 16 Jahren meine Torwartschule für Kinder - hier ist auch UNICEF Österreich Partner,“ so der frischgebackene Ehrenbeauftragte.