Heißes Wochenende: In welchen Seen noch Abkühlung wartet

Es ist noch einmal so richtig heiß an diesem Wochenende. Doch bereits am Dienstag fallen die Temperaturen. Wer das ideale Badewetter also noch nutzen will, sollte schnell sein.

Am Sonntag sind in Österreich bis zu 33 Grad möglich, dafür steigt auch die Gewittergefahr, prognostizieren die Experten des Wetterdienstes UBIMET. Zunächst würden diese im Bergland starten, im Lauf des späteren Nachmittags sind auch Teile des Flachlands betroffen.

Ende des Hochsommers

Am Montag zieht langsam eine Kaltfront auf, die vom Westen her auch nach Osten zieht. „Am Dienstag geht es um 10 Grad bergab, bei Höchstwerten von 24 Grad. Die Umstellung ist relativ nachhaltig. Hitze ist erst einmal nicht mehr in Sicht und damit sieh es so aus, als ob diese Kaltfront das Ende des Hochsommers einleitet", sagt einer der Meteorologen von UBIMET im Gespräch mit dem KURIER.