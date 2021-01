Heinz Schaden wechselt die Bühne und spielt sich selbst

Heinz Schaden ist zurück auf der Bühne. Damit ist nicht die Polit-Bühne gemeint, die Formulierung ist wörtlich zu verstehen. Der Salzburger Ex-Bürgermeister ist unter die Schauspieler gegangen und tritt in einem Theaterstück auf. Das Stück „#Ersthelfer #FirstAid“ hat am Samstag am Salzburger Landestheater Uraufführung und ist via Livestream zu sehen.

Das Stück handelt von der Flüchtlingskrise 2015, als quasi über Nacht die Weltpolitik in Salzburg ankam und innerhalb kurzer Zeit tausende Flüchtlinge am Hauptbahnhof strandeten. Schaden spielte damals im Krisenmanagement als Bürgermeister eine zentrale Rolle. Zunächst war er nur als inhaltlicher Berater für das Stück vorgesehen, nun spielt er sich kurzerhand selbst.