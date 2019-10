Heinz Schaden vor dem OGH: „Ich bin entsetzt, das tut weh“

Vor der letzten Instanz wurde es biblisch. „Man kann nicht zwei Herren dienen, steht schon in der Bibel. Wer seinem Herrn treu dient, erfüllt damit seine Pflichten“, sagte Anwältin Bettina Knötzl am Dienstag vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) bei der Berufungsverhandlung im Swap-Prozess um den Salzburger Ex-Bürgermeister Heinz Schaden.

Knötzl, Anwältin von Schaden, und die Anwälte der fünf anderen Angeklagten, die Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung eingebracht hatten, ließen in der öffentlichen Verhandlung im Wiener Justizpalast kein gutes Haar am Urteil des Landesgerichts Salzburg vom Juli 2017. Am Dienstag hielten die Anwälte ihre Plädoyers, am Mittwoch wird das Urteil gesprochen.