Salzburgs Ex-Stadtchef droht das Existenzminimum

4.700 Euro Pension – eine Summe, von der viele im Alter nur träumen können.

885 Euro Mindestsicherung – für viele andere traurige Realität.

Heinz Schaden, früherer Bürgermeister von Salzburg, könnte bald vom einen ins andere stürzen.

Am 1. und 2. Oktober findet am Obersten Gerichtshof (OGH) seine Berufungsverhandlung in der Swap-Causa statt. 2017 wurde er wegen Beihilfe zu Untreue zu drei Jahren Haft, eines davon unbedingt, verurteilt. Wird das Urteil bestätigt, könnte ihm seine Pension auf das Existenzminimum gekürzt wird. Eine Summe, die kaum höher als die Mindestsicherung liegt.