Heftiger Gegenwind für Zillertaler Wasserstoffzug

Manfred Schrödl, Leiter des Instituts für Energiesysteme und Elektrische Antriebe an der TU Wien, warnte gegenüber dem KURIER gar von einer Verschwendung von Strom und Steuergeld. Im Vergleich zu einem Batteriezug werde zudem doppelt so viel Energie benötigt. Die Bahn soll im Vergleich zum klassischen Oberleitungsbetrieb Mehrkosten von bis zu 180 Millionen Euro in 30 Jahren verursachen, heißt es von Seiten des Landes.

Gegenüber dem ORF Tirol hat Brockmeyer vom Zughersteller Stadler seine Aussage am Donnerstag nun noch einmal untermauert. Laut ihm würde eine Wasserstoffbahn im Zillertal nicht wirklich Sinn machen: „Wenn man mit der Reichweite eines klassischen Batteriezuges hinkommt – und das ist in Mitteleuropa meistens so – dann kann man mit einem Batteriezug fahren. Das ist wirtschaftlich auch günstiger.“