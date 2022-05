Unwetter: Lenker aus Pkw gerettet, schwerer Hagel in Kärnten

„Die Unwetter in Kärnten verursachten erneut schwere Schäden in der Landwirtschaft. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung entstand alleine durch das gestrige Ereignis ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von einer halben Million Euro. Der Gesamtschaden summiert sich somit in dieser Woche bereits auf fast eine Million Euro“, so der zuständige Landesleiter in Kärnten, Dipl.-Ing. Hubert Gernig.