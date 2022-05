Bezirke Güssing und Jennersdorf erneut von heftigen Unwettern betroffen

Bereits den zweiten Tag hintereinander wurde unter anderem der Bezirk Güssing von starken Regenschauern heimgesucht. Als Hotspot galt nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Rohr, wo mehrere Straßen überflutet wurden. Betroffen waren auch die Gemeinden Kukmirn, Sulz, Rehgraben, Neuberg, Stegersbach, Olbendorf und Bocksdorf.

Großer Schaden

In Henndorf und Mogersdorf dauerten die Aufräumarbeiten auch am Donnerstag an. Laut der Hagelversicherung wurden im Burgenland am Mittwoch 1.000 Hektar Agrarfläche teilweise massiv geschädigt. Der im Bundesland am Dienstag und Mittwoch in der Landwirtschaft entstandene Schaden wird mit 1,25 Millionen Euro beziffert.