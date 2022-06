Auf heißesten Tag folgen heftige Gewitter in ganz Österreich

Nach dem bisher heißesten Tag des Jahres am Sonntag, soll es laut Wetterdienst Ubimet unbeständiger werden. Man muss vermehrt mit Regenschauern rechnen.

Am heutigen Montag nähert sich aus Norden eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern. Lokal könne es kräftige Gewitter in der zweiten Tageshälfte geben. Bis ins östliche Flachland kann es auch Hageln, sagt Nikolas Zimmermann von Ubimet. Das bedeutet, dass auch in Wien Regenschauer durchaus wahrscheinlich sind.