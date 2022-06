Klimawandel sorgt am Wochenende für erste Mega-Hitze in diesem Jahr

„Die 35-Grad-Marke wird in tieferen Lagen in einer großen Region von Vorarlberg über Nordtirol und den Flachgau bis in die nördlichen Voralpen aller Voraussicht nach geknackt“, analysiert Spatzierer.

Die Neigung zu Hitzegewittern nimmt aber im westlichen Bergland langsam schon wieder zu. Ob sich die Hitze auch in der neuen Woche fortsetzen wird, ist noch unsicher. Bereits am Montag könnte eine Kaltfront aus Westen die kurze Hitzewelle abrupt beenden.

35 Grad: Keine Premiere für 2022, aber dennoch extrem

Am vergangenen 17. Mai wurden in Kössen (T) 35,3 Grad verzeichnet, somit wären die möglichen 35 Grad am kommenden Wochenende keine Österreich-Premiere. Solche Höchstwerte sind Mitte Juni dennoch sehr außergewöhnlich und nähern sich schon den Monatsrekorden an.

In Bregenz und Salzburg zum Beispiel gab es 35 Grad so früh im Jahr – konkret vor dem 20. Juni – nur zweimal seit jeweiligem Messbeginn. An diesen beiden Stationen gab es mehr als 35 Grad im Juni überhaupt nur dreimal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Im Zuge des Klimawandels erreicht die nordafrikanische Hitze den Alpenraum jedoch immer häufiger und immer früher im Jahr.