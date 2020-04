Heer produziert bis zu 400 Liter Desinfektionsmittel täglich

Die Grundstoffe hierzu sind Alkohol oder Isopropylalkohol, verdünntes Wasserstoffperoxid, damit die Haut nicht so rasch austrocknet und Glyzerin. „Die Zutaten bekommen wir zum Glück immer, da sie in Österreich produziert werden können“, sagt Wosolsobe. Die Brauunion spendete etwa 4.000 Liter Alkohol an das Bundesheer. Derzeit stellt die Heeresapotheke auch für das Justizministerium und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Desinfektionsmittel her.

Der Mischprozess an sich sei zwar nicht schwierig, „aber aufgrund der Dämpfe können wir nur 50 Liter herstellen, dann müssen wir wieder lüften“, sagt Wosolsobe. Vor allem die Logistik ist eine große Herausforderung: Aus feuerpolizeilichen Gründen darf nur eine gewisse Menge an Alkohol gelagert werden, auch das Abfüllen von 2.000 bis 2.500 Plastikflaschen gehe an die Substanz.