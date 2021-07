Lawinenunglück: Vorwürfe gegen Alpenvereins-Bergführer

Seine Familie hat am Mittwochabend von der Tragödie erfahren. Die Mutter ist sofort nach Frankreich gefahren, um die Leiche zu identifizieren. Vater Franz sitzt seither zu Hause in Eugendorf auf Nadeln. „Ich weiß nichts genaues, muss immer wieder im Internet und im Teletext schauen. Das Warten ist das Schlimmste. Ich will wissen, was mit meinem Sohn passiert ist.“ Ermacora kann die Kritik an der Krisenkommunikation des Alpenvereins auf Nachfrage nicht nachvollziehen: „Wir haben getan, was möglich war.“

Die beiden Todesopfer sind der 22-jähriger Wiener Matthias L. und der Südtiroler Martin P. (24). Ein junger Tiroler wurde schwer verletzt in die Klinik nach Grenoble gebracht. „Er schwebt in Lebensgefahr und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt“, teilte Ermacora mit.