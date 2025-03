Hate-Crime: Zwei Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Jene beiden Verdächtigen, die am Freitag im Zuge der Ermittlungen gegen eine Gruppe von Personen wegen Hass-Kriminalität festgenommen worden waren, wurden am Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Anfrage mit. Es bestehe keine Flucht- oder Verabredungsgefahr.

Die beiden Österreicher wurden somit nicht in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wird u.a. Bildung bzw. Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Die steirischen Ermittler der "AG Venator" hatten am vergangenen Freitag die zwei Personen - beide Österreicher Anfang 20 - wegen des Verdachts der Hass-Kriminalität in der Steiermark festgenommen. Damit war die Zahl auf insgesamt 20 Festnahmen und 28 Hausdurchsuchungen gestiegen. 13 Verdächtige sind bisher in Untersuchungshaft. Die Exekutive hatte in sieben Bundesländern (ausgenommen Kärnten und Vorarlberg) zugeschlagen.