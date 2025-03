"Hate-Crime"-Razzia: U-Haft über 13 Verdächtige verhängt

Im am Freitag in Graz bekannt gewordenen Fall von Hass-Kriminalität ("Hate Crime") ist am Sonntag die U-Haft über 13 Verdächtige verhängt worden, teilte Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft in der steirischen Landeshauptstadt am Nachmittag mit. Es handle sich um jene Personen, deren Einlieferung in die Justizanstalt von der Anklagebehörde angeordnet worden war. Die Ermittlungen dauerten an. Bisher hat es 18 Festnahmen gegeben.

„Dabei wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt und die Datenträger der Beschuldigten zwecks kriminaltechnischer Auswertung beschlagnahmt“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er wies nicht zuletzt darauf hin, dass mehr Informationen in dem Fall „derzeit aus kriminaltaktischen Gründen leider nicht möglich“ seien.

Hohe Dunkelziffer befürchtet

Bei den Hausdurchsuchungen wurden Waffen und NS-Devotionalien gefunden. Die Polizei geht in dem "Hate-Crime“-Fall von einer hohen Dunkelziffer aus. Daher wurde am Samstag der Aufruf an Opfer erneuert, sich beim LKA in Graz (Tel.: 059133 / 603333) zu melden. An dem österreichweiten Einsatz, außer Kärnten und Vorarlberg, sowie auch in der benachbarten Slowakei am Freitag in der Früh waren etwa 400 Polizistinnen und Polizisten sowie Kriminalisten, Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra und der WEGA beteiligt.

Bei Hass-Kriminalität handelt es sich um vorurteilsbedingte Straftaten. Die Täter wählen die Opfer bewusst aus, weil sie einer Gruppe angehören, die sie ablehnen. Die APA erfuhr, dass es in Niederösterreich vier Festnahmen und fünf Hausdurchsuchungen gegeben habe. Die ORF-Sendung "Wien heute“ berichtete am Freitagabend von drei Durchsuchungen in der Bundeshauptstadt.

Erschütterung in der Szene

Joe Niedermayer, Vorsitzender des steirischen LGBTIQ+-Vereins RosaLila PantherInnen, ist nach dem am Freitag bekannt gewordenen Ausmaß an gezielten Angriffen auf die homosexuelle Szene erschüttert: „Ich glaube aber, dass die Dunkelziffer noch höher ist.“

Gleich zwei der von den Übergriffen betroffenen Männer hatten sich im Frühling und Sommer des Vorjahres bei Niedermayer gemeldet und um Rat gesucht. „Zwei der Opfer kennen wir: Einer ist im Juli zu uns gekommen - nicht vorrangig, weil er seelische Hilfe gebraucht hat, sondern in erster Linie, weil er uns gefragt hat, was er tun soll. Wir sagten ihm, er solle sofort zur Polizei gehen. Ein Zweiter hat sich auch noch gemeldet, dem wir das Gleiche empfohlen haben“, sagte Niedermayer im APA-Gespräch.