Hass-Kriminalität: 2 weitere Festnahmen in der Steiermark

Exakt eine Woche nach Bekanntwerden der umfassenden Ermittlungen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Graz und des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark , haben Polizisten am heutigen Freitag 2 weitere Tatverdächtige in der Steiermark festgenommen .

Auch die beiden am Freitag festgenommenen Österreicher - beide Anfang 20 - werden nach ersten Einvernahmen fristgerecht in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wo in der Folge binnen 48 Stunden nach der Festnahme über deren Untersuchungshaft entschieden wird.

13 Tatverdächtige befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Hinsichtlich eines in der Slowakei festgenommenen Mannes wurde zudem bereits die Auslieferung nach Österreich beantragt.

Gewaltfantasien als "kleinster gemeinsamer Nenner"

Unterdessen bestätigen bisherige Ermittlungen und Einvernahmen das Ausmaß der Brutalität, mit der die Täter gegen jene Opfer vorgehen, die unter bestimmten Vorwänden zu Treffpunkten gelockt wurden. "Auch wenn erst ein Bruchteil der sichergestellten Beweismittel ausgewertet wurde, so zeigen Chatverläufe und Videos der Straftaten auf, was die einzelnen und auch ideologisch unterschiedlich veranlagten Tatverdächtigen im gemeinsamen Vorgehen gegen ihre Opfer eint: der offensichtliche Spaß an roher Gewalt", heißt es in der Aussendung der Polizei vom Freitagnachmittag.

Demnach würden Gruppendynamiken der arbeitsteilig agierenden jungen Täter zu einer zunehmend gefährlich werdenden Gewaltspirale führen, welche bis zum Tod führen kann. "Neben Erniedrigungen unterschiedlicher Art stehen daher vor allem unterschiedlichste Delikte wie beispielsweise Körperverletzungen, gefährlichen Drohungen, Nötigungen, schwerer Raub bis hin zum Mord-Versuch im Fokus der Ermittler", schreibt die Polizei. Zudem würde auch der strafrechtliche Tatbestand der kriminellen Vereinigung seitens der Staatsanwaltschaft geprüft.