Handelsgericht: Prozess Ärztekammer gegen "Alles gurgelt"-Labor

Das Testen ist ein riesiges Geschäft. Und um die Gurgel-Aktion „Alles gurgelt“ in Wien tobt ein Rechtsstreit. Die Ärztekammer Wien klagt das Laborunternehmen Lifebrain wegen unlauteren Wettbewerbs. Heute, Donnerstag, findet am Handelsgericht Wien eine erste "vorbereitende Tagsatzung" dazu statt.

Dem Vernehmen nach will die Ärztekammer vom Gericht geklärt wissen, ob das Labor Lifebrain diese Gurgeltests überhaupt anbieten darf. Bei der „Alles gurgelt“-Aktion in Wien werden pro Tag bis zu 200.000 PCR-Tests ausgegeben, per Botendienst eingesammelt und ins Labor gebracht und ausgewertet.

Wie der KURIER berichtete, ist das Labor Lifebrain ist kein medizinisches, sondern ein naturwissenschaftliches. Das ist seit einer Novelle im Vorjahr zwar erlaubt, allerdings seien laut Ärztekammer-Jurist Thomas Holzgruber Rechtslage, Qualitätssicherung und Hintergrund des Unternehmens unklar. Das will die Kammer nun nicht nur per Gericht überprüft haben, sondern hat auf Unterlassung dieser Labor-Dienste geklagt. Laut Ärztekammer fehlt Lifebrain die Berechtigung, um solche Labor-Dienstleistungen durchzuführen.