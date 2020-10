Halloween und Corona: Gruseln vor der Partynacht

Feier in der Gartenhütte: Die Bundesregierung definiert privat nun als Wohnraum, das schließt anderes Privateigentum nicht mehr unbedingt ein, Garagen oder die schon oft zitierten Heustadeln etwa. Daran knüpften einige Bundesländer bereits verschärfte Maßnahmen: In Tirol und Salzburg gelten Veranstaltungsregeln ab sieben Personen indoor Anzeigepflicht bei der Behörde, Maskenpflicht und fixe Sitzplätze.

Oberösterreich zog am Mittwoch nach: Seit Freitag ist eine entsprechende Verordnung in Kraft, wonach Veranstaltungen etwa in Carports oder Werkstätten mit mehr als sechs Personen verboten sind. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich kündigte flächendeckende Kontrollen an - es drohen bis zu 500 Euro Strafe. In der Steiermark werfen Beamten ein Auge auf Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen und die Einhaltung der Regeln in der Gastronomie.

Party in der Wohnung: Das wäre rechtlich möglich. Im Privatbereich kann die Polizei aufgrund der Covid-Verordnung allein zudem nicht kontrollieren. Sind große Feste derzeit klug? Wohl kaum: Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) treten derzeit 56 Prozent der Corona-Cluster im „Haushalt“ auf, also im privaten Wohnumfeld, weiters 19 Prozent im „Freizeitbereich“.