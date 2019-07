Hakenkreuz auf Kärntner Burgruine unkenntlich gemacht

Laut Gorazd Živkovič, Abteilungsleiter des Bundesdenkmalamt für Kärnten, wurde dieses Projekt vom Bundesdenkmalamt vorbereitet. Dieses hat im Vorjahr entschieden, die Finanzierung allein aus Bundesmitteln zu übernehmen. Ein nach Beginn der Arbeiten festgestellter Mehraufwand wurde dann vom Land Kärnten übernommen. „Den Großteil der Kosten in Höhe von 95.000 Euro hat die Mauerkronensicherung der schwer zugänglichen Ruine ausgemacht. Erst danach war eine gefahrlose Behandlung des Hakenkreuzes möglich. Es ist wichtig, Geschichte nicht auszuradieren sondern ablesbar zu machen. Deswegen wäre die vollständige Entfernung das falsche Zeichen gewesen. Die Überformung des Hakenkreuzes zu einem Fensterkreuz kommt einer Entschärfung gleich. Ein für demokratische Staaten inakzeptables Symbol wurde zu einem unverfänglichen Symbol umgewandelt. Wichtig ist, dass die Geschichte an Hand dieses Zeichens an diesem Ort auch für die nächsten Generationen nacherzählbar bleibt!“

Der Bürgermeister von Frauenstein, Harald Janach ist froh, dass das Thema erledigt ist: „ Wir haben von der Entfernung eigentlich nichts mitbekommen und von der Übermalung erst aus den Medien erfahren." Man habe auch von den Arbeiten nicht mitbekommen, die ohne Zutun der Gemeinde erfolgten.