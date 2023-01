Hahnenkammwochenende: ÖBB mit 76.000 zusätzlichen Sitzplätzen

Die ÖBB bieten am Hahnenkammwochenende vom 20. bis 22. Jänner rund 76.000 zusätzliche Sitzplätze an. Die S-Bahn-Züge verkehren am gesamten Wochenende in doppelter Stärke pro Zug - 400 statt 200 Sitzplätze. Man warte zudem mit rund 340, also mit 170 zusätzlichen, Zughalten in Kitzbühel auf, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Damit setze die ÖBB bereits zum 25. Mal im Auftrag des Veranstalters, des Kitzbüheler Skiclubs, das Mobilitätskonzept mit dem dichtesten Fahrplan des Jahres um. Das kostenlose, sogenannte „Hahnenkammexpress“-System, bilde auf der rund 20 Kilometer langen Bahnstrecke mit sechs ÖBB-Bahnhöfen zwischen Kirchberg in Tirol, der Haltestelle Kitzbühel Hahnenkamm und St. Johann in Tirol das Herzstück für die Anreise zu und von den Rennen, so das Unternehmen.

Frühe Anreise empfohlen

Trotz der stark erhöhten Sitzplatzkapazität bittet die Bahn die Skisportbegeisterten aber bereits um eine frühere Anreise. Es seien zwar „ausreichend Kapazitäten vorhanden“, dennoch „ersuchen wir die Fans, nach Möglichkeit bereits frühere Züge, wie z.B. den REX um 08:12 ab Wörgl Hbf., für die Anreise zu den Rennen zu benutzen“, so Projektleiter Markus Moser vom ÖBB-Personenverkehr Tirol.

Entlang der Bahnstrecke stellt der Veranstalter in Oberndorf (aus Richtung Salzburg/München) und Kirchberg (aus Richtung Innsbruck) außerdem kostenlose Parkplätze für Pkw zu Verfügung. Damit soll der Umstieg auf den „Hahnenkammexpress“ zusätzlich schmackhaft gemacht werden.

Mit ebenjenen Shuttle-Zügen, die zu Spitzenzeiten in Acht- bis Zehn-Minuten-Intervallen verkehren, gelangen die Fans nämlich fast direkt ins Zielgelände, wurde in der Aussendung betont. Noch ein weiteres Argument für den Umstieg auf die Bahn am Hahnenkammwochenende hatte die ÖBB parat: Sämtliche Regionalexpress-Züge hielten am Rennwochenende an der Haltestelle am Kitzbüheler Hahnenkamm.