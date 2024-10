Hagelflug: AUA erstattete Anzeige wegen Verleumdung, will Piloten ausforschen

Der Flug OS 434 eines AUA-Airbus am 9. Juni 2024 von Mallorca nach Wien steckt noch vielen Passagieren in den Knochen, wurde doch im Raum Hartberg die Maschine durch heftigen Hagel schwer beschädigt. So schwer, dass das Wetterradar und die Geschwindigkeitsmessung ausfielen. Neun Passagiere haben über ihren Anwalt Wolfgang List Anzeigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung gegen die beiden Piloten und mittlerweile auch gegen die AUA erstattet.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt gegen alle drei. Die Airline bestreitet die Vorwürfe der Gemeingefährdung vehement.