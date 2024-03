Häufiger Tausch der Wasserzähler in Haushalten kostet Millionen

Alle fünf Jahre müssen in rund 1,7 Millionen österreichischen Haushalten die Kaltwasserzähler ausgetauscht werden. Eine Nacheichung innerhalb dieser Frist gesetzlich vorgeschrieben. Für die damit befassten Gemeinden sind der Aufwand, die Ressourcenverschwendung und die Kosten von jährlich rund 60 Millionen Euro jedoch völlig überzogen. Der neue Gemeindebundpräsident und Bürgermeister von Ardagger, Johannes Pressl (ÖVP), will deshalb eine Novellierung des Maß- und Eichgesetzes.

16 Jahre in Belgien

Die Forderung nach einer längeren Nacheichfrist für Kaltwasserzähler untermauerte Pressl mit Beispielen aus anderen europäischen Ländern, „wo es wohl ebenso strenge Grundgesetze gibt wie bei uns“. So gelten in Frankreich etwa Fristen von neun bis 15 Jahren, in Italien und Schweden sind es zehn, in Belgien 16 und in Finnland gibt es sie erst gar nicht.