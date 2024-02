Riedl-Rücktritt beim Gemeindebund: Das ist der neue Primus der Bürgermeister

Denn das neue Amt für Pressl nährte in Ardagger Gerüchte , er könnte als Ortschef bald Geschichte sein. Theoretisch wäre es möglich, nach der Erstwahl auch ohne Bürgermeisteramt Präsident zu sein. Angesichts der anstehenden Gemeinderatswahlen z erstreute Pressl aber gleich diese Bedenken.

Pressl nutze die Aufmerksamkeit im Vorfeld der Neuwahl am Montag im Bundesvorstand des Gemeindebunds , um klare Forderungen zu deponieren: Die finanzielle Situation der Gemeinden habe sich trotz des 2023 mit dem Bund vereinbarten Finanzausgleichs weiter verschärft. Deshalb müsse es vom Bund schon für heuer zusätzlich eine Milliarde Euro geben. Mehr als ein Drittel der Kommunen könnten nicht mehr ausgeglichen budgetieren, so Pressl, der 2021 Riedl bereits als nö. Gemeindebundchef nachgefolgt war.

Wer Pressl kennt, weiß, dass er sich künftig öfter zum Thema Finanzen äußern wird. Dem seit 19 Jahren amtierenden Bürgermeister wird Hartnäckigkeit und Akribie, aber auch Verlässlichkeit, Korrektheit und viel Fleiß beschieden. Auf einer Tour durch die Bundesländer hat der Mostviertler die Nöte in den Gemeinden aufgesammelt und Unterstützung zugesagt.

Pressls Krisenqualitäten werden in dem Donauort regelmäßig durch Hochwässer geprüft. 2013 etwa musste er beim Jahrhunderthochwasser der Donau den Hauptort Ardagger Markt sperren und evakuieren lassen. „Diskussionen mit ihm sind oft hart. Ist ein Projekt vereinbart, hält er sein Wort“, beschreibt ein Funktionär aus der Gemeinde. Was gut zum Lebensmotto passt, das Pressl in seinem Blog kundtut: „Mit Herz, Hirn und starker Stirn“, heißt es da.