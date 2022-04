Habichtskauz, Wildbiene und Hundsfisch haben sich wieder angesiedelt

Er hat kleine, mandelförmige Augen, trägt einen markanten Gesichtsschleier und verspeist liebend gerne Wühlmäuse. Die Rede ist vom Habichtskauz, der in Österreich trotz vereinzelt vorkommender Bruten als ausgestorben gilt. Nun zeigt sich Richard Zink, Leiter der Vogelwarte Seebarn in Niederösterreich, optimistisch, dass der Habichtskauz eine veritable Chance hat, in Österreich wieder langfristig Fuß zu fassen. „Seit Beginn des Wiederansiedlungprojektes im Jahr 2009 haben sich im Wienerwald und im Wildnisgebiet Dürrenstein 50 Reviere gebildet. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Brutpaare kontinuierlich, 250 ausgeflogene Jungvögel sind dokumentiert“, berichtet Zink. Laut Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau-Stellvertreter in Niederösterreich, soll die Initiative auch in den kommenden Jahren mit rund 200.000 Euro gefördert werden.