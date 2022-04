Gute Nachricht: Europas Eulen sind zurück

Sie sind (zurück) gekommen, um zu bleiben. Denn wenn ein Steinkauz einmal ein Revier besetzt, dann ist er meist über mehrere Jahre und oft auch ein Leben lang am gleichen Ort. Sehr zur Freude von Hans Wurm und Josef Paar. Die beiden Nordburgenländer haben sich dem Schutz der Eulen verschrieben und in den vergangenen Jahren rund 300 Brutkästen im Bezirk Neusiedl am See montiert. Mit Erfolg: Heuer werden bereits rund 90 Steinkauz-Brutpaare erwartet, Tendenz steigend.