Wie der Steinkauz das Land zurückerobert

Im Weingarten zu Hause

Zum Beispiel zwischen den Reben des Frauenkirchner Winzers Josef Umathum. In seinen Weingärten stehen schon drei Nistkästen. In einem davon sind vor Kurzem drei kleine Steinkäuze geschlüpft. Heuer dürften noch viele Jungvögel dazu kommen, denn die Brutsaison ist in vollem Gang. Zu den zirka 60 Steinkauz-Familien, die sich in den Nistkästen der beiden Eulenfreunde niedergelassen haben, kommen nach der Schätzung von Hans Wurm noch rund 30 „Gebäudebrüter“.

Mit ihren Erfolgen haben die Herren Wurm und Paar auch schon in der europäischen Ornithologen-Community und beim „Eulenpapst“ Wolfgang Scherzinger für Aufsehen gesorgt. Fördergelder beziehen die beiden bislang aber nicht. „Wir bekommen viel mehr als Geld. Der Steinkauz bedankt sich indirekt, indem er Glückshormone in uns auslöst“, schwärmt Hans Wurm. „Wir sind freischaffende Narren“, ergänzt Josef Paar scherzend.

Unterdessen breitet sich der Steinkauz im Burgenland stetig weiter aus. Das tut er allerdings sehr langsam: Die kleine Eule bewegt sich meist nicht weiter als ein paar hundert Meter von ihrem Nistplatz weg. Da ist es umso erfreulicher, dass der Steinkauz heuer erstmals wieder eine Bezirksgrenze überschritten hat: Ein Brutpaar hat sich in einem Nistkasten in Breitenbrunn im Bezirk Eisenstadt-Umgebung niedergelassen. „Der Sepp will erleben, dass der Steinkauz bei ihm im Bezirk Mattersburg auch einmal einzieht“, setzt Hans Wurm lachend das nächste Ziel der Steinkauz-Gurus.