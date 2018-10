Gülle in Murmeltierbau geschüttet: Prozess endet mit Freispruch

Ein Landwirtehepaar ist am Montag am Landesgericht Innsbruck vom Verdacht der Tierquälerei freigesprochen worden. Den beiden Zillertalern wurde vorgeworfen, absichtlich Gülle in einen Murmeltierbau geleitet zu haben. Der Freispruch erfolgte laut Medienberichten im Zweifel. Die beiden Angeklagten hatten sich zu Prozessbeginn nicht schuldig bekannt.

Die Gülle sei beim Ausbringen auf der Wiese versehentlich in den Murmeltierbau gelangt, verteidigten sich die Tiroler. Ein von einem Zeugen gemachtes Video zeigte, wie die beiden mit dem Schlauch des Güllefasses in der Nähe des Baus hantierten. Der Schlauch habe aufgrund einer Verstopfung gereinigt werden müssen, entgegnete das Ehepaar vor Gericht.