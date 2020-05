GTI-Fans trafen sich trotz Absage an neuralgischen Punkten

Wer sich am Sonntag in Velden am Wörthersee aufhielt, konnte folgendes beobachten: GTI Fans, wie gewohnt in Campingstühlen sitzend, warteten darauf, dass ein GTI-Pilot vor ihnen halt macht und der Aufforderung „Gummi, Gummi“ nachkommt – also die Reifen so richtig durchdrehen lässt.

Das offizielle GTI-Treffen in Reifnitz hätte von 20. bis 23. Mai stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie bereits im März abgesagt. Wie jedes Jahr bereiten den Behörden aber die berüchtigten Nebentreffen Kopfzerbrechen.

Namentlich wollten die am Sonntag angetroffenen Salzburger nicht erwähnt werden, gaben aber sehr wohl explizit zu verstehen, dass man sich relativ wenig um die Verordnungen der Bundesregierung schere.

Dieses Wochenende waren sie jedoch nicht die einzigen PS-Enthusiasten rund um den See. Bereits am Freitag sowie Samstagvormittag haben sich über 100 GTI Fans am Faaker See getroffen.