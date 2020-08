Grünere Städte: Eine Pflanzerei auf dem Dach

Diese Variante ist vorerst nur für Neubauten vorgesehen, denn hier gehe es auch um die Statik. „Natürlich bringt so ein Dachgarten auch die eine oder andere Schwierigkeit“, gesteht Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) ein. „Kosten, Sicherheit, Statik. Aber es gibt ganz viele positive Aspekte.“ Mehr Grün bedeute mehr Abkühlung und mehr Möglichkeit, Regenwasser zu speichern. „Gerade in Städten wird Grünraum ein knappes Gut, durch die Verdichtung werden die Städte wärmer. Kühlung wird uns in Zukunft mehr beschäftigen als Heizen im Winter.“