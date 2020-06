Grüne: "FPÖ bereitet Nährboden für Hass"

Scharmützel zwischen den Tiroler Grünen und Blauen gehören zum politischen Tagesgeschäft. Doch der Ton wird rauer. Der grüne Flüchtlingssprecher Ahmet Demir hat der FPÖ nun eine Mitschuld an der ausländerfeindlichen Attacke auf ein Tiroler Asylheim attestiert. Die FPÖ sei zwar nicht für den Angriff am Bürglkopf verantwortlich. "Aber sie bereitet den Nährboden für Hass und Fremdenfeindlichkeit in Tirol auf", so Demir.

Anlass für diesen Vorwurf war die Diskussion um die umstrittenen Aussagen des niederösterreichischen FPÖ-Chefs Christian Höbart, der Asylwerber als "Erd- und Höhlenmenschen" bezeichnet hatte. Die freiheitliche Tiroler Landtagsabgeordnete Hildegard Schwaiger hat Höbart auf Facebook verteidigt, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet. Beliebte Politiker seien eben Menschen, die sagen, was ihre Wähler denken, hatte Schwaiger in ihrem Posting gemeint. Höbart sei deshalb auf "die Abschussliste der Gutmenschen" geraten. Kritik an diesen Aussagen kommt auch von der Tiroler SPÖ.