Großflächige Suchaktion nach Wanderer in Vorarlberg

In Vorarlberg läuft seit Samstagmittag eine groß angelegte Suchaktion nach einem 29-jährigen Wanderer. Der Mann brach am Freitag in den Mittagsstunden im Bereich „Üble Schlucht“ in Rankweil (Bez. Feldkirch) zu einer Tour auf und wird seither vermisst, informierte am Sonntag die Polizei. Die Bemühungen der rund 50 Einsatzkräfte blieben am Samstag erfolglos.

Die Suchaktion von Berg- und Wasserrettung sowie der Polizei musste aufgrund des einsetzenden schlechten Wetters gegen 21.00 Uhr abgebrochen werden. Bis dahin habe ein Großteil des Bereichs abgesucht werden können, in dem der 29-Jährige vermutet wurde, hieß es. Am frühen Sonntagvormittag wurde die Suche fortgesetzt.