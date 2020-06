Tödlicher Motorradunfall: Biker kollidiert in Vorarlberg mit Traktor

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend in der Vorarlberger Marktgemeinde Nenzing (Bezirk Bludenz) tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben hatte der Biker auf der L190 einen Traktor überholen wollen, als dieser nach links abbiegen wollte. Dabei touchierte das Motorrad die Zugmaschine. Der 52-Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei schwerste Verletzungen, er verstarb noch am Unfallort.

Das Motorrad geriet bei dem Unfall in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der 17-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für zwei Stunden komplett gesperrt.