Großfahndung nach russischem Spion in Österreich

Der Fall steht in Zusammenhang mit einem aktuellen Spionagefall in Salzburg. Der pensionierte Bundesheer-Oberst Martin M. (70) sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft in Salzburg (mehr dazu hier).

In einer Presseaussendung aufgrund des KURIER-Berichts bestätigte die Salzburger Polizei, dass es um die Causa M. geht. Der Verdächtige soll der Führungsoffizier des Mannes gewesen sein. "Im Zuge von Ermittlungen durch einen ausländischen Dienst wurde ein operatives Arbeitstreffen zwischen dem Bundesheer-Spion und dem russischen Führungsoffizier beobachtet. Bei diesem Treffen wurden dem Österreicher im Gegenzug für die Preisgabe von Informationen seitens des Führungsoffiziers nahezu 30.000 Euro in bar übergeben", heißt es in dem Schreiben.

Salzburger Offizier unter Verdacht

Oberst M., der zuletzt in der Abteilung Strukturplanung (Material, Personal, Truppenausstattung) im Verteidigungsministerium seinen Dienst schob, soll von 1992 bis Herbst des Vorjahrs für den russischen Militärgeheimdienst GRU Informationen illegal beschafft haben. Bisher schwieg er sich zu den Hintergründen aus.

Die nun eingeleitete Fahndung könnte aber nun darauf hinweisen, dass M. nun etwas erzählt hat oder man zumindest auf die Spur eines Verbindungsoffiziers gelangt sein könnte. Michael Hofer, der Anwalt des Verdächtigen, betont, dass sein Mandant weiterhin jeden Spionageverdacht von sich weist und sicherlich keinen Hinweis auf Zaytsev gegeben hat.