Große Namen bei Schwarzeneggers Klimagipfel nächste Woche

Ansonsten hat das Team aus der Corona-Not mittlerweile eine Tugend gemacht. "Wir haben in den letzten Monaten viel über die Möglichkeit gelernt, digital zu arbeiten und wir werden ganz sicher auch in den nächsten Jahren dabei bleiben, viele Menschen digital zuzuschalten, weil man damit auch lange Wege vermeidet", so Langthaler.

Wirtschaft an Bord holen

So werden in diesem Jahr unter anderem Greta Thunberg, Jane Goodall und der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry ebenso per Video mitdiskutieren wie die Ökonomin Kate Raworth und hochrangige Wirtschaftsvertreter.

Letzteres ist dem Team um Schwarzenegger und Langthaler ein besonderes Anliegen: "So wichtig politische Vorgaben sind, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir die großen Unternehmen", sagte die Ökologin und frühere Grüne Abgeordnete.

Der inhaltliche Fokus des AWS wird auf die "entscheidenden neun Jahre bis 2030" gelegt, so Langthaler. In der Wissenschaft sei es "unumstritten", dass der Hut brennt, wenn die Menschheit die Ziele bis 2030 nicht erreicht. Hungerkatastrophen, Überflutungen und kriegerische Auseinandersetzungen würden in diesem Fall genauso drohen wie eine unglaublich große politische Krise.

Dramatische Warnung

Das hat auch der jüngst publik gewordene Zwischenbericht des Weltklimarates IPCC gezeigt. Ein Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens habe demnach "irreversible Auswirkungen auf Menschen und ökologische Systeme". Im Entwurf zu einem umfassenden IPCC-Bericht gehen die Experten davon aus, dass eine Erderwärmung um zwei Grad 420 Millionen Menschen zusätzlich dem Risiko von Hitzewellen aussetzt. Bis zum Jahr 2050 bestehe - je nach Umfang des Treibhausgasausstoßes - ein Hungerrisiko für bis zu 80 Millionen Menschen zusätzlich.

"Das Leben auf der Erde kann sich von einem drastischen Klimaumschwung erholen, indem es neue Arten hervorbringt und neue Ökosysteme schafft", heißt es in dem Berichtsentwurf. "Menschen können das nicht."

"Der Planet kann sich also ohne uns erholen und überleben", sagte auch Langthaler, und daher sei die Hauptfrage der Klimakrise ganz einfach: Letztlich laute diese "Überleben oder nicht, darum geht es".