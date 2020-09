World Summit in Wien: Klimaschutz-"Konferenz der Bäume"

Hunderte kleiner Bäumchen verwandelten den Raum in einen Märchenwald und sorgten nebenbei für den nötigen Mindestabstand zwischen den Anwesenden, wurde doch jeweils ein Baum zwischen zwei Stühlen aufgestellt.

Positiver Präsident

Der Bundespräsident fühlte sich gar wie auf der "Konferenz der Bäume" und fand darunter dann doch auch die bekannteste steirische Eiche: "Arnold, du bist eine Inspiration." Ansonsten setzte Van der Bellen auf einen positiven Blick in die Zukunft. Zwar sei es angesichts unseres Umgangs mit der Natur nur "eine Frage der Zeit", bis das nächste Virus auf den Menschen überspringe.

Doch die Menschheit habe es selbst in der Hand, das zu ändern: "Wir können die Welt in Ordnung bringen und wir werden die Welt in Ordnung bringen."

Eine Botschaft, die auch Maria Neira, Direktorin für öffentliche Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation WHO, in ihrer Video-Zuschaltung bestätigte - wenn auch mit einem deutlich höheren Warn-Faktor. Es brauche eine radikale Abkehr von unserem verschwenderischen Umgang mit der Natur und es dürfe kein weiteres Festhalten an fossilen Brennstoffen, keine umweltschädlichen Förderungen mehr geben - "this is killing us", so Neiras eindringliche Botschaft.