Austrian World Summit: Arnies Klimakonferenz im Corona-Modus

Auch am "Austrian World Summit“ der "Schwarzenegger Climate Initiative“ geht die Corona-Krise nicht vorüber. Bereits im März wurde Arnold Schwarzeneggers erstmals 2017 in Wien abgehaltene Klimaschutzkonferenz von Ende Mai auf den 17. September verschoben.

Am Donnerstag gab Direktorin Monika Langthaler nun - "sehr absichtlich", wie sie sagte - mitten in der Eintragungswoche für das Klimavolksbegehren weitere Details bekannt und präsentierte eine eigens in Auftrag gegebene Umfrage des SORA-Instituts.

Umwelt- und Klimaschutz als Priorität

Deren zentrale Ergebnisse: Knapp drei Viertel der mehr als 400 Befragten im Alter von 15 bis 75 Jahren finden, die von der Corona-Krise erzwungenen Veränderungen sollten genützt werden, um künftig auch das Klima besser zu schützen. Gleich 44 Prozent stimmten dieser Aussage sogar "sehr zu".

Trotz Corona-Krise und wirtschaftlicher Probleme steht der Schutz der heimischen Umwelt ganz oben auf der Prioritätenliste der Österreicherinnen und Österreicher. 75 Prozent gaben etwa an, vom "Erhalt von sauberer Luft, Wasser und Boden" bewegt zu werden, 74 Prozent vom "Erhalt einer gesunden Umwelt".

Die "wirtschaftliche Lage in Österreich" bewegt noch 68 Prozent, die "weltweite Klimakrise" 57 Prozent und die Corona-Epidemie nur mehr 48 Prozent der Befragten.

Selbst SORA-Chef Christoph Hofinger wäre von den Ergebnissen überrascht gewesen, berichtete Langthaler. Sie selbst freue sich natürlich darüber, "dass wir den Nerv der Menschen treffen". Wobei sich die Ergebnisse mit internationalen Studien, etwa aus Deutschland und Skandinavien, decken würden. Fest stehe: "Das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen."