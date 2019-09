Großangelegte Erdbebenübung in der Steiermark

Ein Notarzthubschrauber steht für drei Tage zur Verfügung, gesamt verwandelten 70 Fahrzeuge das beschauliche Eisenerz fast real in eine Stadt in einem Katastrophengebiet. Aus anderen Bundesländern wurden 18 Rotkreuzfahrzeuge in der Nacht auf Freitag hinzugezogen - sie übernahmen zur Entlastung der steirischen Helfer den Regeldienst des Roten Kreuzes in Leoben, als Teil des Übungsszenarios: "Wir hoffen, die Leobener waren nicht verwirrt, dass plötzlich burgenländische Ambulanzen sie gefahren haben", sagte Rettungskommandant Hansak.

Für die Übung hat man sich einiges einfallen lassen: "Es geht uns nicht um ein spektakuläres, sondern realistisches Szenario", so Hansak. Man habe einige technische Innovationen wie Virtual Reality einfließen lassen, zusammen mit dem hohen Grad an Freiwilligen von 75 Prozent der Teilnehmer sei dies wahrscheinlich auch der Grund, warum die EU die Großübung mitfinanziere. Die gesamte Übung werde evaluiert, die Erfahrungen werden in künftige Übungen und reale Einsätze einfließen. Laut Hansak habe die Vorbereitung rund eineinhalb Jahre in Anspruch genommen.