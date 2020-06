Grenzöffnung: Leere Grenzübergänge am ersten Tag

"Verbinde Nützliches mit Schönem"

Auch ein Vertreter für Terrassenabdeckungen aus Augsburg ist mit seiner Frau nach Kroatien unterwegs. Der Wohnwagen ist auch dabei. "Wir verbinden das Nützliche mit dem Schönen", sagt er. "Es gibt ja keine Messen mehr, jetzt muss man anders schauen, wie man zu seinem Geschäft kommt."

Auch für ihn ist die Einreise nach Österreich keine Premiere. "Ich war in den vergangenen zwei Monaten immer wieder in Österreich unterwegs, aus geschäftlichen Gründen", erzählt der Vertreter.

Die Ruhe am Walserberg ist keine Ausnahme. Auch am Brenner und vor dem Karawankentunnel in Kärnten beim Grenzübergang Richtung Slowenien war es am Donnerstagvormittag sehr ruhig.