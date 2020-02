Grazerin getötet: Vermutlich keine Mordanklage

Der Verein, in dem der Sohn des Opfers trainiert, trägt Trauer: "Wir sind fassungslos..." steht auf der Homepage neben einem Bild der 33-jährigen Frau aus Graz. "Wir trauern mit der Familie um die liebe Mama."

Wie berichtet, verlor die zweifache Mutter Mittwochnachmittag den Kapf um ihr Leben: Sie starb an den Folgen der schweren Verletzungen, die ihr ein 27-jähriger Mann am Dienstag zugefügt hatte. Sie wurde von ihm auf offener Straße niedergestochen.

Freiwillig länger im Spital

Der psychisch kranke Verdächtige wurde erst tags zuvor aus einer Klinik entlassen, in der er psychiatrisch wegen einer Psychose behandelt wurde. Er war dort wegen massiver Probleme seit mehreren Wochen. Zunächst auf einer geschlossenen Station, doch in den vergangenen Wochen in einer offenen Abteilung. Auf eigenen Wunsch verlängerte der junge Mann sogar seinen Behandlung. Letzlich schien er medikamentös so weit eingestellt, dass er am Montag entlassen werden konnte.