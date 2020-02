Psychisch kranker Mann stach Grazerin nieder: Frau starb

Der Verdächtige selbst wurde vorübergehend in der psychiatrischen Abteilung des LKH Graz-Süd untergebracht, die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt wegen des Verdachts des Mordes. Ein Gutachter muss klären, ob der Grazer überhaupt zurechnungsfähig ist. In der Befragung machte er nur wirre Aussagen: Er behauptete in der Befragung, er habe „sich“ oder „jemanden“ umbringen müssen. Außerdem sei er erst am Montag aus einem Spital entlassen worden, in dem er in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. Diese Angabe konnten die Behördne noch nicht bestätigen.