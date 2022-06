Grazer Schloßbergbahn nach sechs Monaten wieder in Betrieb

Sechs Monate lang mussten Graz-Besucher (und Grazer, die lieber mit Panoramablick nach oben fahren statt zu gehen) auf ihre bevorzugte Aufstiegshilfe verzichten: Die Standseilbahn auf den Schloßberg fuhr seit Jahresanfang nicht, weil die Trasse saniert werden musste. Seit Montag jedoch sind die beiden roten Wagen aber wie gewohnt im Pendelverkehr viermal pro Stunde unterwegs.

Die Bahn ist nicht nur ein Grazer Wahrzeichen, sondern gehört zu den ältesten dieser Art in Österreich: Die mittlere Steigung beträgt 60 Prozent, die Streckenlänge 210,36 Meter, der Höhenunterschied 108 Meter. Die Schloßbergbahn wurde seit ihrer Errichtung 1893/’94 nur zweimal umgerüstet. Am 25. November 1894 fuhr erstmals ein Wagen mit je 16 Sitz- und Stehplätzen aus der Talstation, um exakt vier Minuten später in der Bergstation anzukommen.