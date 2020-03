Graz, die heimliche Hipsterhauptstadt

Was zum Glück noch fehlt, nun ja, ist die Party. Die gibt’s in Berlin immer und überall, auch wenn man sie gar nicht will.

In Graz ist das anders, da ist’s etwas gesitteter. Aber das ist schon in Ordnung: Party machen können die Grazer nämlich auch, auf der Straße genauso wie an wirklich lässigen Orten (beim Lendwirbel etwa wird Anfang Mai auf den Straßen getanzt und diskutiert; beim Springfestival im Juni bespielen Elektronik-Acts fast alle Kulturstätten der Stadt, darunter so großartige Locations wie den Dom im Berg, einem in den Schlossberg gegrabenen, elf Meter hohen Luftschutzstollen). Entspannt ist es auch an der Mur, beim Citybeach etwa, dem Stadtstrand direkt unter der Hauptbrücke.

So. Und was ist daran jetzt besser als an Berlin?

Eigentlich alles. In Graz hat man keine Wochenend-Touristen, die Bewohner mit ihren Rollkoffern zur Verzweiflung treiben. In Graz gibt’s (glaub’ ich) keine Kellner, die nur Englisch können, weil man eh nur mehr Englisch redet. Dort gibt’s breites Steirisch, das versteht man zwar auch nicht immer, aber das ist ehrlich. Graz ist also kleiner, fader und vertrauter. Und das ist gut so!