170 Meter lange Rutschpartie durch den Grazer Schlossberg

Da half dann keine noch so galante Ausrede, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer kam um den Test nicht herum - und wenn er noch so sehr auf ein Limit von „100 Kilo Körpergewicht“ pochte. Also war der ÖVP-Landeschef der erste Prominente, der in der 170 Meter lange Rutsche abwärts sauste. „Eine Landtagssitzung ist mir lieber“, kommentierte Schützenhöfer danach hörbar außer Atem. „Aber als Politiker brauchst Mut.“

In nur fünf Monaten Bauzeit hat die Unternehmerfamilie Andreas, Ernst und Wolfgang Diesel die jüngste Grazer Attraktion aus dem Boden gestampft oder vielmehr: in den Schlossberg gewickelt. Die Schlossbergrutsche „The Slide“ ist 64 Meter hoch und damit laut Betreibern die „höchste Indoor-Underground-Rutsche weltweit“. Der Bau kostete 1,5 Millionen Euro, die Länge der Bahn beträgt 170 Meter, das Tempo liegt zwischen 25 und 30 km/h.

Gerutscht wird liegend auf Matten mit einer Öffnung, in die man Beine und Taschen steckt. Die ersten paar Meter sind durchaus gemächlich, wie Journalisten am Dienstag selbst erfahren: Die Röhre ist dunkel, wechselt ein paar Mal die Drehrichtung und wickelt sich sogar um den Schlossberglift, dabei legt man an Tempo zu. Richtig schnell wird es kurz vor dem Ende: Es geht steil bergab. Wer sich dann noch nach oben schauen traut, sieht das Berginnere durch die nun durchsichtige Röhre.