Verstappen sauste im Red-Bull-Boliden zum Grazer Uhrturm

Gut möglich, denn die Landeshauptstadt Graz und die Renngemeinde von Red Bull kooperieren seit einigen Jahren. Sebastian Vettel düste schon einmal mit einem Rennauto durch die Altstadt, im Vorjahr lenkte Verstappen, unterstützt von seinem damaligen Teamkollegen Daniel Ricciardo, gar eine Straßenbahn durch Graz.

Diesmal ist eben der Schlossberg dran, was in der Stadt nicht von allen Seiten begrüßt wurde: Grüne und KPÖ (zweitstärkste Fraktion im Rathaus) reiben sich an fehlendem Umweltgedanken und erinnern an das Feinstaub-Problem. „Nichts Großes auf der Welt passiert ohne Widerstand“, kontert Stadtchef Nagl. Helmut Marko, der Motorsportberater von Red Bull, erinnert an den immensen Werbewert so einer Veranstaltung: So ein Budget habe die Stadt Graz in zehn Jahren nicht. Über die Kosten des Show-Runs wird geschwiegen, Antwort gibt es bei einer Pressekonferenz auf eine solche Frage keine.

Verstappen verrät immerhin, dass er nicht nervös war und auch sein Tempo, mit dem er den Schlossberg bezwang: „Ich habe nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es war ein Dreißiger.“ Ab Freitag wird’s deutlich rasanter.